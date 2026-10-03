Τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα να συνειδητοποιήσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο γνωστός χορογράφος είχε συνεργαστεί για πολλά χρόνια με τον τραγουδιστή και όπως εξομολογήθηκε, αισθάνεται πως εκείνος παραμένει με κάποιον τρόπο παρών.

Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναφέρθηκε στη σχέση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους μέσα από τη μακρόχρονη επαγγελματική τους συνεργασία, αλλά και στην αγάπη που έδειχνε διαχρονικά το κοινό στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω»

Ο χορογράφος τόνισε πως η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε μετά τον θάνατό του, αλλά υπήρχε ήδη εδώ και χρόνια.

«Τον αγαπούσαν όλοι, δεν είναι ότι εκφράστηκε τώρα αυτή η αγάπη. Τώρα εκφράστηκε το ακατανόητο, δηλαδή, συνέβη κάτι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έφυγε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς.

Οπότε με αυτή την έννοια συνδεόμαστε μέσα από αυτή τη συνθήκη. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω “είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;”. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορώ να το ξεπεράσεις τόσο εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πολυετής συνεργασία τους

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναφέρθηκε και στην επαγγελματική τους διαδρομή, η οποία ξεκίνησε το 2008 με τη συνεργασία τους για ένα video clip και στη συνέχεια επεκτάθηκε στις ζωντανές εμφανίσεις του τραγουδιστή.

Όπως περιέγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναζητούσε διαρκώς νέες ιδέες και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, γεγονός που χαρακτήρισε βασικό στοιχείο της μεταξύ τους συνεργασίας.

«Ξεκινήσαμε το 2008 με video clip και μετά με εμφανίσεις. Ήθελε κάθε μέρα να κάνει κάτι καινούργιο, να δοκιμάζει κάτι καινούργιο και να είναι κάτι καινούριο. Μας συνέδεσαν πολλά. Η ουσία. Τα κάναμε γιατί θέλαμε κάτι να πούμε», είπε ο χορογράφος.

Govastiletto.gr – Δείτε την αυστηρή κριτική που έκανε ο Κωνσταντίνος Ρήγος στους δύο διαγωνιζόμενους του So you think you can dance