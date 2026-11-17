Τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη θυμήθηκε ο Κωνσταντίνος Ρήγος, μιλώντας με συγκίνηση για την κοινή δημιουργική τους πορεία.

Ο σκηνοθέτης και χορογράφος χαρακτήρισε την περίοδο εκείνη ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο, ενώ αναφέρθηκε και στο τρομακτικό γεγονός που, όπως είπε, σημάδεψε αυτή την ανάμνηση.

Ο creative director μίλησε στο MadWalk26 Vidcast, όπου περιέγραψε όσα θυμάται περισσότερο, από τη συνεργασία του με τον τραγουδιστή.

Οι αναμνήσεις από τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος στάθηκε ιδιαίτερα στο δημιουργικό κλίμα που υπήρχε μεταξύ τους, αλλά και στις ατελείωτες συζητήσεις και τις ιδέες που μοιράζονταν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Όπως ανέφερε, εκείνη η περίοδος αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή, καθώς συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της δουλειάς του στη μουσική και το τραγούδι.

«Ήταν μια περίοδος πραγματικά πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν πολύ δημιουργική, με πολύ χιούμορ, με πολλή σκέψη, με πολλή σημειολογία. Οπότε, όλο αυτό που κάναμε με τον Γιώργο, νομίζω ότι ανήκει σε μια πολύ σημαντική για μένα εποχή, στο τι έχω κάνει σε σχέση με τη μουσική και το τραγούδι. Οπότε με αυτή την έννοια είναι μέσα στην καρδιά μου και θα παραμείνει βέβαια εκεί για πάντα, γιατί αυτό που συνέβη είναι κάτι τρομακτικό. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που θυμάμαι περισσότερο. Τις ώρες και τις συζητήσεις, τις σκέψεις και το αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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