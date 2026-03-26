Στον Άγιο Ευστράτιο η φετινή 25η Μαρτίου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, αφού ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Σινάνης, έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Μόλις μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου, ο ίδιος έδωσε το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης.

Παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Πεσόντων, ενώ παρακολούθησε και τη μαθητική παρέλαση στην κεντρική πλατεία.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η οποία είχε και ένα εγκάρδιο διάλογο με το δήμαρχο.

