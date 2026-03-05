Κωνσταντίνος Βασάλος: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα!

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, σε βίντεο που δημοσίευσε στην στήλη που διατηρεί στο διαδικτυακό κανάλι Raw House, έδωσε μια μικρή γεύση για το νέο εγχείρημα που ετοιμάζεται να ξεκινήσει, το οποίο πρόκειται για μια διαδικτυακή εκπομπή με καλεσμένους, στους οποίους ο ίδιος θα παίρνει συνέντευξη.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αποκάλυψε, για πρώτη φορά δημοσίως, στην μαγειρική στήλη που διατηρεί, το πλάνο που έχει να ξεκινήσει να προετοιμάζει. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που είπε ήταν: «Κανείς δεν κατάλαβε τι είναι αυτό που κάνω. Αν ξέρεις από trailer… Σκέφτομαι τον άλλο μήνα, αν είναι όλα καλά και υπό έλεγχο, να ξεκινήσω να κάνω μια καινούρια (διαδικτυακή) στήλη. Όχι στο Raw House, δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για εμένα. Θα την κάνω σε ένα άλλο κανάλι, στο δικό μου. Θα έχει ερωτικό ενδιαφέρον… Το σκηνικό θα είναι όλο μέσα σε ένα συνεργείο και θα έχω έναν καλεσμένο. Κάθε φορά θα έχω και άλλον, ανατρεπτικούς καλεσμένους».

Για την ώρα, δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν τα επεισόδια ή αν έχουν γυριστεί ήδη μερικά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν παρέλειψε να ενημερώσει το κοινό του στο Instagram, όπου εκεί δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο όπου φαίνεται ο ίδιος να παριστάνει το μηχανικό αυτοκινήτων. Ο ίδιος το μόνο που λέει είναι: «Θέλει λάδι», αναφερόμενος στο αυτοκίνητο… ή και όχι.

Στο τέλος, το βίντεο κλείνει με την λέξη «Έρχεται», κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η προβολή της εκπομπής. Ο ίδιος είναι γνωστός για το καυστικό του χιούμορ και τα εύστοχα σχόλιά του, οπότε είναι δεδομένη η επιτυχία του νέου του πρότζεκτ. Τα σχόλια του κοινού ήταν γεμάτα ενθουσιασμό, με τους θαυμαστές του γνωστού YouTuber να μην κρύβουν την ανυπομονησία τους για αυτό που έπεται να έρθει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Vasalos (@costavasaloshd)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος για Αλεξάνδρου – Ελληνίδου: «Με καθύβρισε και τώρα επιβεβαιώνει τη σχέση»