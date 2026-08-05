Κωνσταντίνος Βασάλος: «Ανεβάζει» τη θερμοκρασία με τις σέξι εμφανίσεις του στα Κουφονήσια!

Στη συνέχεια, ποζάρει μαζί με την παρέα του, τον Fipster, τον Gingerbread και τη Marseaux στα γραφικά σοκάκια των Κουφονησίων, ενώ δεν λείπουν και τα στιγμιότυπα που αναδεικνύουν την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, όπως η χαρακτηριστική εκκλησία με τον γαλανό τρούλο και την ελληνική σημαία να κυματίζει στο φόντο.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ ξεχωρίζουν και οι προσωπικές του λήψεις, στις οποίες ποζάρει ημίγυμνος, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα του. Σε μια από αυτές στέκεται σε εξωτερική σκάλα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, ενώ σε άλλη απαθανατίζεται μπροστά σε καθρέφτη, ολοκληρώνοντας το vacation diary που μοιράστηκε με τους followers του.

Από τα πρώτα λεπτά της ανάρτησης, οι followers του, έστειλαν τα πιο όμορφα σχόλια και μπήκαν κατευθείαν στο summer mood του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Vasalos (@costavasaloshd)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος: Έκανε την έκπληξη και δημοσίευσε φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου