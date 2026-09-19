Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιασμένοι σε σκάφος στο νησί των ανέμων

Οι δυο τους βρέθηκαν στο νησί για να απολαύσουν τις τελευταίες βουτιές τους και πραγματοποίησαν μια εξόρμηση με σκάφος στις όμορφες παραλίες του νησιού.

Ο φακός του govastileto.gr τους απαθανάτισε τόσο μέσα στο σκάφος, όσο και κατά την έξοδό τους από αυτό. Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τους βλέπουμε αγκαλιασμένους και πιο ερωτευμένους από ποτέ.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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