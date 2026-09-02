Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πέρασαν μια κρίση στη σχέση τους, κρατώντας για λίγο διάστημα αποστάσεις ο ένας από τον άλλο.

Όμως, το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει πίσω τις διαφωνίες του και να είναι ξανά μαζί.

Οι δυο τους επέλεξαν να απολαύσουν μέρος των διακοπών τους στη Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε στην παραλία του Scorpios την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Πάντως, κάποια στιγμή, όπως φαίνεται και στα πλάνα, κάτι πείραξε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και άρχισε να μιλάει με παράπονο στη σύντροφό του.

Το φετινό καλοκαίρι το ζευγάρι πέρασε τις διακοπές του μακριά από τα φώτα, επιλέγοντας να αφήνει τις εικόνες να μιλούν περισσότερο από τις δηλώσεις.

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