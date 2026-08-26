Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Η ρομαντική απόδραση στην Κέρκυρα με ταχύπλοο σκάφος

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» μαζί με τη σύντροφό του, που δραστηριοποιείται ως project manager στο χώρο των media, ταξίδεψαν στην Κέρκυρα, μετά τις κοινές διακοπές τους στη Μύκονο και τα Κουφονήσια.

Κατά την παραμονή τους πέρασαν χρόνο μαζί με την παρουσιάστρια του Mega, η οποία βρισκόταν ήδη στο νησί, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφθούν κοντινούς προορισμούς.

Την Τρίτη 18 Αυγούστου ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr κατέγραψε το ζευγάρι κατά την επιστροφή του με ταχύπλοο σκάφος από την ημερήσια εκδρομή του στους Παξούς και τους Αντίπαξους.