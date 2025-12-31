Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου βρέθηκαν, αυτές τις χριστουγεννιάτικες ημέρες, στο εξωτερικό.

Το ζευγάρι επέλεξε ένα εξωτικό προορισμό για τις ρομαντικές του διακοπές, και συγκεκριμένα το ηλιόλουστο Μεξικό.

Οι δυο τους δημοσίευσαν μια σειρά με στιγμιότυπα στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Instagram, αλλά δεν κοινοποίησαν κάποια κοινή φωτογραφία.

Το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους για την προσωπική ζωή του και δεν έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση του. Παρόλα αυτά, πραγματοποιεί τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερες κοινές εμφανίσεις, αδιαφορώντας για τις κάμερες.

