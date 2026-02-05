Στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στη Μαδρίτη βρίσκονται αυτές τις ημέρες ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Το ζευγάρι δεν έκρυψε το ταξίδι του, καθώς μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα και τις γαστρονομικές επιλογές του μέσα από τα social media.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισε και μια κοινή φωτογραφία με θαλασσινά, που μοιράστηκαν και οι δύο.

Το ταξίδι, ωστόσο, δεν ήταν μόνο για δύο. Μαζί τους στη Μαδρίτη βρέθηκαν και καλοί φίλοι, ανάμεσά τους η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Παύλος Σταματόπουλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, με την παρέα να δείχνει να περνά ξέγνοιαστες στιγμές.

Η σχέση του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη Δανάη Βαρθολομάτου έγινε γνωστή το περασμένο καλοκαίρι και από τότε οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο επιλεγμένες στιγμές από την προσωπική τους ζωή.

Σε πρόσφατη διαδικτυακή του συνέντευξη, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε μιλήσει ανοιχτά για λάθη του παρελθόντος, αναφερόμενος σε συμπεριφορές που, όπως παραδέχτηκε, τον έκαναν να επανεξετάσει τον τρόπο που εκφράζεται στις σχέσεις του και τα όρια που θέτει. Δηλώσεις που έδειξαν μια πιο ώριμη και ειλικρινή πλευρά του.

