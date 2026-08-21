Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από λίγο καιρό, το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί για ένα διάστημα, αλλά όπως φαίνεται από τις νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σήμερα, όχι μόνο είναι μαζί, αλλά εμφανίζονται πιο διαχυτικοί από κάθε άλλη φορά.

Ο φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε πριν από λίγες μέρες το ερωτευμένο ζευγάρι στην παραλία του Άη Γιάννη. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες είχαν δει το επόμενο βράδυ τον Κωνσταντίνο Βασάλο να περπατάει με την αγαπημένη του στα Ματογιάννια, αλλά μόλις είδαν μπροστά τους τους παπαράτσι έσπευσαν να χωριστούν για να μην τους φωτογραφίσουν μαζί.

Η αγάπη τους για τη γυμναστική και τα ταξίδια ήταν δύο στοιχεία που ένωσαν τον Κωνσταντίνο Βασάλο με τη Δανάη Βαρθολομάτου. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2025, αμέσως σχεδόν μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ από τότε έκαναν πολλές αποδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Λόγω της Δανάης, που υπήρξε στενή συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο 37χρονος παρουσιαστής άρχισε να κάνει στενή παρέα με τον 40χρονο τραγουδιστή – μάλιστα το ζευγάρι ήταν καλεσμένο στον κλειστό γάμο του με την Αλεξάνδρα Νίκα τον περασμένο Ιούλιο.

Μπορεί ο ίδιος να παραπονιόταν συχνά μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τον ζόριζε πολύ το πρωινό ξύπνημα τα Σαββατοκύριακα, όμως από τις 21 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Βασάλος θα σηκώνεται ακόμα πιο νωρίς τις καθημερινές αφού το «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου παίρνει τη θέση του Buongiorno της Φαίης Σκορδά στο πρόγραμμα του Mega.

Η επίσημη ανακοίνωση θα βγει μόλις οριστικοποιηθεί η σύνθεση της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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