Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου διατηρούν σχέση τους τελευταίους 5 μήνες, και παρόλο που το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το δεσμό τους, οι κοινές εμφανίσεις και τα κοινά ταξίδια έχουν «μαρτυρήσει» ότι οι δυο τους περνούν μαζί πολύ χρόνο.

Έτσι, όπως βλέπουμε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram του ΥouΤuber και συνεργάτη της Σίσσυς Χρηστίδου, αλλά και της influencer, οι δυο τους πραγματοποίησαν ένα ταξίδι ζωής και επισκέφτηκαν τη μαγευτική Ισλανδία, βιώνοντας απίστευτες και αξέχαστες στιγμές.

Συγκεκριμένα, τα τοπία που επισκέφτηκαν μοιάζουν με απόκοσμα και «κόβουν» την ανάσα. Επισκέφτηκαν διάφορα μέρη της χώρας, ενώ συνάντησαν και χιόνι. Φυσικά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφεραν να δουν το Βόρειο Σέλας, με την εικόνα να είναι μαγευτική.

Δείτε τις κοινές φωτογραφίες τους:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος: Η αντίδραση σε ερώτηση για τη σχέση του με τη Δανάη Βαρθολομάτου