Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε ανοιχτά μέσα από το κανάλι του στο YouTube για τον γάμο, την οικογένεια, αλλά και την έντονη κριτική που δέχονται τα δημόσια πρόσωπα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν τον εκφράζει ο παραδοσιακός γάμος, καθώς νιώθει άβολα με όλη την τυπική διαδικασία και τις μεγάλες δεξιώσεις.

«Στον δικό μου γάμο οριακά θα ήταν η νύφη. Νιώθω πολύ άβολα με όλη αυτή την ιεροτελεστία. Δεν θέλω τέτοιο γάμο, τον θέλω διαφορετικό, με λίγους ανθρώπους. Γενικά δεν με εκφράζει το mainstream», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως αυτό που τον ενδιαφέρει πραγματικά είναι να δημιουργήσει οικογένεια και όχι να παντρευτεί μόνο και μόνο για χάρη των συγγενών.

«Γενικά δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο. Παιδί θέλω να κάνω. Να κάνω γάμο για τα σόγια, για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου, δεν τον κάνω», είπε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε και στην αρνητική κριτική που δέχονται συχνά οι άνθρωποι της τηλεόρασης, τονίζοντας πως πίσω από κάθε δημόσιο πρόσωπο υπάρχουν οικογένειες που επηρεάζονται.

«Επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε βρίζουν. Πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οι δικοί του άνθρωποι, που στενοχωριούνται και πληγώνονται όταν βλέπουν τέτοια σχόλια», ανέφερε.

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