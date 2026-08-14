Στη Μύκονο περνούν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η σύντροφός του, Δανάη Βαρθολομάτου, με τον ίδιο να δείχνει αυτή τη φορά μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης τους.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα social media, αποφεύγοντας να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις σχέσεις του.

Ωστόσο, φαίνεται πως πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς δεν διστάζει να μοιραστεί στιγμιότυπα με τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, ο παρουσιαστής και Youtuber φωτογράφισε τη σύντροφό του και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια μικρή γεύση από τις κοινές τους διακοπές.

Οι δυο τους φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο το καλοκαίρι στη Μύκονο, με τις βουτιές, τις βόλτες και τις χαλαρές στιγμές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ημέρες τους στο νησί.

Η κοινή τους παρουσία στη Μύκονο έρχεται, μάλιστα, μετά τα δημοσιεύματα που είχαν κάνει λόγο για μια δύσκολη περίοδο στη σχέση τους και για απόσταση μεταξύ τους. Οι τελευταίες κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις τους, πάντως, δείχνουν πως αυτή την περίοδο περνούν ξανά χρόνο μαζί.

View this post on Instagram A post shared by Konstantinos Vasalos (@costavasaloshd)

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