Για την επαγγελματική του πορεία, την εμπειρία του στο «Survivor» και τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Ο πρώην παίκτης τόνισε ότι το ριάλιτι αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για τη ζωή του, ανοίγοντας νέους δρόμους και αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπει την καθημερινότητά του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ο Κωνσταντίνος ανέφερε: «Οφείλω τα πάντα στο Survivor, γιατί μου άλλαξε τη ζωή. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου. Δουλεύω από άλλη σκοπιά, δεν κάνω δεκάωρα ή δωδεκάωρα, όπως παλιότερα. Το παιχνίδι μου έδωσε πολλά, κυρίως την επικοινωνία με τον κόσμο».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πριν το παιχνίδι ήταν αρκετά εσωστρεφής: «Γενικά ήμουν ένας πολύ κλειστός άνθρωπος, οριακά ακοινώνητος. Το Survivor με βοήθησε να κοινωνικοποιηθώ, να έρθω σε επαφή με κόσμο και να δουλέψω στην τηλεόραση. Εξελίχθηκα σαν άνθρωπος και είμαι ευγνώμων για όλη την εμπειρία».

Σχετικά με την τηλεοπτική του πορεία μετά το παιχνίδι, τόνισε: «Μετά το Survivor συνεργάστηκα με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στον ΣΚΑΪ, στο Survivor Πανόραμα και στο “Εδώ”. Από το 2018 βρίσκομαι στη Σίσσυ Χρηστίδου και δεν έφυγα ποτέ. Δεν υπάρχει ερωτική σχέση, είναι οικογένεια. Είναι κουκλάρα και από τις πιο ωραίες Ελληνίδες, αλλά δεν έχει να κάνει με το ερωτικό».

Η εμπειρία του στο Survivor, όπως εξηγεί, όχι μόνο άλλαξε τον τρόπο που εργάζεται, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, δίνοντάς του αυτοπεποίθηση και επαγγελματική ωριμότητα.