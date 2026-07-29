Σε μια σπάνια κίνηση προχώρησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος φαίνεται να διανύει μια πολύ όμορφη φάση στην προσωπική του ζωή. Παρότι ο γνωστός personal trainer και YouTuber επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ όσον αφορά τις σχέσεις του, αυτή τη φορά έκανε την ανατροπή, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις στα Κουφονήσια.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε ένα ειδυλλιακό στιγμιότυπο της αγαπημένης του, η οποία ποζάρει χαμογελαστή με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει τη δική της σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος Βασάλος επιλέγει να μοιραστεί δημόσια φωτογραφία της Δανάης Βαρθολομάτου, επιβεβαιώνοντας έμμεσα ότι η σχέση τους εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα όμορφο κεφάλαιο της ζωής τους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε τρυφερά τετ α τετ στη Μύκονο, όπου πέρασε μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, με τις κοινές τους εμφανίσεις να φουντώνουν τα σενάρια περί επανασύνδεσης και δεύτερης ευκαιρίας στη σχέση τους.

Αν και και οι δύο εξακολουθούν να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, η νέα ανάρτηση του Κωνσταντίνου Βασάλου μοιάζει να δείχνει πως πλέον δεν διστάζει να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την κοινή καθημερινότητά τους.

Η εντυπωσιακή Δανάη Βαρθολομάτου είναι δικηγόρος, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον χώρο των media, αποτελώντας ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)

govastiletto.gr -Επανασύνδεση για Κωνσταντίνο Βασάλο και Δανάη Βαρθολομάτου