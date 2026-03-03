Με νέο βίντεο στο YouTube επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, σχολιάζοντας (όπως συνηθίζει κάθε μήνα) πρόσωπα και γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα.

Ανάμεσα στα θέματα που ξεχώρισαν, ήταν και η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη σχέση του μέσα από κοινές αναρτήσεις στα social media, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ταϊλάνδη,

Ο Βασάλος αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη σχέση, χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα, ωστόσο, όπως είπε, είχε δεχτεί έντονη αντίδραση.

«Είχα πει ότι ο Αλεξάνδρου είναι σε σχέση. Δεν είχα αναφέρει όνομα και βγήκε και έλεγε ότι λέω βλακείες. Με καθύβρισε χωρίς να πω όνομα και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παρά την αιχμηρή αναφορά, ο ίδιος κράτησε πιο ήπιους τόνους στη συνέχεια, λέγοντας πως δεν έχει πρόβλημα με το ζευγάρι και ευχήθηκε να είναι καλά. «Ωραίο ζευγάρι είστε, να περνάτε όμορφα», ανέφερε, στέλνοντας πιο συμφιλιωτικό μήνυμα.

Το θέμα προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν την τροπή που πήρε η δημόσια αυτή αντιπαράθεση.

Δείτε το απόσπασμα στο 14:00

