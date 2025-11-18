Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube έκανε διάφορες αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή.

Μίλησε για τη σχέση του με την πρώην σύντροφό του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μετά τον γάμο της και τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, ενώ απάντησε για ένα δυσάρεστο απρόοπτο που του συνέβη κατά τη διάρκεια ερωτικών περιπτύξεων, για τατουάζ πρώην σύντροφου του για χάρη του, αλλά και για την ισότητα μεταξύ των φύλων γενικότερα.

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί αρνητικό σε σύντροφό του να έχει επαφές με πρώην, απάντησε: «Αναλόγως. Άμα έχει περάσει στο φιλικό επίπεδο, γιατί να σε ενοχλήσει. Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι. Ας πούμε εγώ μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη. Δεν μιλάμε καθημερινά. Απλά άμα την πετύχω σε ένα event έξω, θα καθίσουμε να τα πούμε. Αν πάω κάπου και βρω την Ευρυδίκη, είτε είναι με τον σύζυγό της, είτε μόνη της, θα πάω να της μιλήσω, θα κάτσω μαζί τους».

Σε άλλο σημείο, μιλώντας για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν τα ζευγάρια στη σχέση, όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι, επισήμανε: «Ζούμε στο 2025, πρέπει να υπάρχει μια ισότητα. Δεν πρέπει να είναι όλα μισά μισά; Το λέω από την πλευρά του άνδρα, όχι την πλευρά του τσιγκούνη. Το 2025 είναι πολύ δύσκολο να πληρώνει ο ένας στο 80% και ο άλλος το 20%, δεν βγαίνει. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός οικονομικά για να μπορείς να υποστηρίξεις εσένα, το σπίτι σου και ένα άλλο άτομο».

Συζητώντας για τις αμήχανες στιγμές που μπορεί να έχει ζήσει κατά τη διάρκεια ερωτικής πράξης, ανέφερε: «Μου έχει τύχει γυναίκα να μην κάνει μπάνιο πριν το σ@ξ. Ήταν και ο λόγος που αποχώρησα. Κατά τη διάρκεια έκανα υπερπροσπάθεια. Είχε πολύ χρόνο να κάνει και δεν έκανε.

Ήταν η δεύτερη φορά που το είχαμε κάνει και την κόβω ότι δεν είναι και πολύ fun. Αρχίζει να αρπάζει λίγο από κάτω και να μυρίζει περίεργα … Έλεγα “δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε φίλε, είσαι νέο κορίτσι!”. Πας στο πεδίο της μάχης χωρίς τα απαραίτητα; Δεν το ανέφερα, είναι πολύ άβολο να το πω».

Μιλώντας για πρώην σύντροφό του, ανέφερε πως είχε κάνει τατουάζ το όνομά του: «Είχε κάνει κοπέλα τατουάζ το όνομά μου στο πρώτο δίμηνο της σχέσης μας. Σκέτο “Κωνσταντίνος” είχε γράψει και έναν στίχο από ένα τραγούδι. Όταν το είδα, είπα “Παναγία μου, πού είναι η έξοδος;”».

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Ταξίδεψαν στην Ισλανδία – Τα τοπία που επισκέφτηκαν «κόβουν» την ανάσα