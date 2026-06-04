Με όλα τα καυτά τηλεοπτικά νέα και την επικαιρότητα ασχολήθηκε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στην καθιερωμένη στήλη του στο κανάλι “Raw House”. Από το μικροσκόπιό του δεν ξέφυγε ούτε η πολυσυζητημένη εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, την οποία και σχολίασε με τον δικό του τρόπο.

«Δεν κατάλαβα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πληρώνεις για να πας καλεσμένος; Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχουν εισιτήρια που είναι ακριβά, τα πληρώνεις και πηγαίνεις κανονικά. Αν πας με σοβαρότητα στις Κάννες, που είναι ένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου αλλά εσύ είσαι εκτός της φάσης, δεν είναι λίγο αστείο;», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Είναι σαν να έχεις ανάγκη προβολής, ανάγκη επιβεβαίωσης. Κοιτάχτε με, είμαι στο κόκκινο χαλί. Εγώ θα ντρεπόμουν να το κάνω. Αν πας μόνος σου, μόνο και μόνο για να βγάλεις φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί μου φαίνεται pathetic (θλιβερό)».

Δείτε το στιγμιότυπο στο 10:30:

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Έβαλε στη θέση της γυναίκα που της έγραψε «πιο καρναβάλι πεθαίνεις» για το φόρεμα στις Κάννες