Ο Κωνσταντίνος Βασάλος υποδέχτηκε τον Φάνη Λαμπρόπουλο στο κανάλι του στο YouTube και στην εκπομπή του «Θέλει λάδι».

Οι δυο τους μίλησαν, μεταξύ άλλων, για το αν υπάρχει φιλία ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες.

Τότε, ο Κωνσταντίνος Βασάλος αποκάλυψε ότι έχει γυναίκες φίλες, όμως επισήμανε με χιούμορ πως πρέπει να είναι όλες «άσχημες».

«Εμένα δεν με συμφέρει να απαντήσω (αν πιστεύω στη φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας), γιατί έχω πάρα πολλές φίλες γυναίκες. Και μετά αν πω κάτι, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος και πρόσθεσε με χιούμορ: «Είμαι πολύ κοινωνικός, οπότε έχω και φίλες, απλά πρέπει να είναι όλες άσχημες».

Αυτή η ατάκα του Κωνσταντίνου Βασάλου σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα social media και στις τηλεοπτικές εκπομπές, με τον ίδιο το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου να ξεκαθαρίζει τι εννοούσε.

«Κανείς δεν κατάλαβε αυτό που εννοούσα. Χθες μου κούνησαν το δάχτυλο και ήταν και από τις εκπομπές που υπέρ του δέοντος με κατακεραύνωσαν. Βγήκε η Μουτίδου και είπε “Βασάλο…” με ένα ύφος πολύ δασκαλίστικο και με εκνευρίζει αυτό.

Εγώ εννοούσα ότι όταν είσαι σε σχέση, δεν είναι αποδεκτό να έχεις ωραίες φίλες. Έτσι όπως ακούστηκε είναι ότι και καλά εγώ επιλέγω μόνο άσχημες, και τις ωραίες τις κρατάω για άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση. Εγώ λέω ότι όταν είσαι σε σχέση δεν είναι τόσο αποδεκτό να έχεις πολλές ωραίες φίλες, γιατί μετά έρχεται η ζήλια. Αυτό προσπαθούσα να πω», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Δεν χρειάζεται να βγαίνω και να λέω συνέχεια τι εννοώ και πώς το εννοώ. Πρέπει να εξηγώ τα αυτονόητα. Παιδιά, μη με παίζετε. Τα είδα σε αναπαραγωγή και στεναχωρήθηκα», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

