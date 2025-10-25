Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φιλοξενήθηκε στο YouTube κανάλι της Άννας Μαρίας Βέλλη, με αφορμή ένα γυμναστηριακό event στο οποίο συμμετείχαν, και απάντησε σε ποικίλες ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο, την καθημερινότητά του αλλά και την προσωπική ζωή του.

Αρχικά, ο πρώην παίκτης του Survivor δήλωσε: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μείνω άφραγκος. Έχω οικονομικές φοβίες, θέλω να είμαι ανεξάρτητος μια ζωή, να είμαι μόνος μου. Να έχω μια καλή ποιότητα ζωής και να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου, όπως πρέπει».

Στη συνέχεια, η Άννα Μαρία Βέλλη ρώτησε τον Κωνσταντίνο Βασάλο ποιο είναι το ρομαντικό πράγμα που λέει σε μία σχέση του, αλλά είναι παράλληλα και cringe. Ο ίδιος απάντησε: «Τα υποκοριστικά. Κάθε κοπέλα που είχα, είχε και ένα υποκοριστικό. Δεν μπορώ να το πω, έχω ήδη κριντζάρει τη ζωή μου». Όσον αφορά το τι δουλειά θα έκανε σε περίπτωση που δεν ασχολούνταν με την τηλεόραση και τα social media, ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου δήλωσε: «Αυτή που έκανα πριν, personal trainer. Ξέρω καλά τη δουλειά, οπότε πιστεύω ότι θα ήταν κερδοφόρα, αν εξασκούσα την ιδιότητά μου».

Επιπλέον, η youtuber ζήτησε από τον καλεσμένο της να της πει το guilty pleasure του από την τηλεόραση ή το YouTube, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Αν πω ποιο είναι μετά θα πουν: ‘Δεν κατάλαβα; Είμαι guilty pleasure;’ Θα παρεξηγηθούν οι άλλοι. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλους αυτούς που το παίζουν χαζοί ή είναι χαζοί και δεν καταλαβαίνουν όταν κάνω χιούμορ. Γενικά είναι όλοι εύθικτοι και παρεξηγησιάρηδες. Με αυτούς δεν μπορώ να τα βάλω. Με τους βλαμμένους δεν μπορώ να τα βάλω και το αποφεύγω».

Όσον αφορά κάτι που έχει κάνει σε πρώην σχέση του και το έχει μετανιώσει, ο Κωνσταντίνος Βασάλος τόνισε: «Έχω κάνει πολλές μαλ@@ιες. Έχω απιστήσει. Αυτό είναι το πιο χοντρό. Δεν είμαι τοξικός, δεν είμαι μαλ@@ας, δε θα σου κάνω ζήλιες. Αυτή την μαλ@@ια έχω κάνει».

Σε άλλο σημείο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος δήλωσε: «Η τελευταία φορά που έκλαψα ήταν από μια φιλική προδοσία. Φιλική … Αρχ@@ια, στο μυαλό μου ήταν φιλική. Ήμασταν σε μια συνθήκη λίγο περίεργη, ένιωσα ότι προδόθηκα και δάκρυσα. Γάμ@@ε τα. Είμαι πολύ συναισθηματικός, είμαι και Σκορπιός, απλά δεν το δείχνω».

govastileto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος: Όλη η αλήθεια για τον καβγά με τον Fipster – «Μας παρακολουθούσαν όλοι στη παραλία για να δουν τι θα πούμε»