Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε, το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου, το δικό του σχόλιο για τα όσα εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Δομίνικο.

Με αφορμή το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, ο πρώην παίκτης του Survivor μίλησε για τους κανόνες ασφάλειας και τους καπετάνιους της περιοχής.

Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε: «Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα. Η παραγωγή γενικά τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε παρατημένοι σε μια παραλία και ό,τι γίνει έγινε. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει στη μετακίνηση συνήθως. Δηλαδή όταν θα πάμε από την παραλία, ξέρω εγώ στο αγώνισμα, είτε με το σαφάρι είτε με τη βάρκα. Γενικά υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, στη δικιά μου χρονιά ειδικά, ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Ειδικά με το ψαροντούφεκο, τα παιδιά σκεφτείτε ότι πήγανε το πρωί για να περάσει η ώρα τους. Δεν είναι ότι πεινάγανε. Τώρα είναι Μάιος. Το παιχνίδι έχει προχωρήσει, φαγητό υπάρχει, τα έπαθλα είναι μεγάλα. Δεν είναι ότι πεινάνε τόσο πολύ. Απλά πήγανε για να περάσει η ώρα τους. Και πήγανε σε μία ώρα η οποία δεν έχει την επιτήρηση, δεν έχει τόσο πολύ κόσμο η παραλία από ανθρώπους της παραγωγής. Δηλαδή άμα έγινε 7:30 ώρα, είναι η ώρα της αλλαγής της βάρδιας».

Ο πρώην παίκτης του Survivor συμπλήρωσε: «Όλες τις ώρες είχαμε επιτήρηση, δεν υπήρχε ώρα που να είσαι μόνος σου. Απλά τα παιδιά επιλέξανε να πάνε το πρωί για να έχουνε λιγότερη διέλευση. Και σκεφτείτε πόσο ειρωνεία… Το πρωτόκολλο είναι: ενημερώνεις ότι πας για ψαροντούφεκο, δεν μπορείς να πας χωρίς σημαδούρες, χωρίς τα απαραίτητα σύνεργα, και πάντα παίρνεις έναν άνθρωπο δίπλα σου για να μη γίνει κάτι.

Από την άλλη, οι οδηγοί στον Άγιο Δομίνικο, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι έξω, δεν τους διακατέχει και καμία ιδιαίτερη ναυτοσύνη. Δηλαδή δεν είναι και οι καλύτεροι, πώς το να το πω, καπετάνιοι… Και τι γίνεται, επειδή τα σκάφη αυτά που μας μεταφέρουνε, είτε είναι ακριβώς τα ίδια με τα τουριστικά, με το που ανεβαίνει η ταχύτητα, πλανάρει το σκάφος, οπότε σηκώνεται η μύτη μπροστά. Αν λοιπόν ο οδηγός δεν έχει δει στα 100 μέτρα τη σημαδούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ακούσει.

Η ακτογραμμή είναι τεράστια εκεί πέρα. Δηλαδή σκέψου ότι είναι μια ακτογραμμή που είναι μια παραλία τεράστια και μετά στο τέλος της παραλίας αυτής είναι το τουριστικό μέρος που πάνε και κάνουνε μπάνιο οι τουρίστες κτλ. Σε αυτήν την ακτογραμμή, λοιπόν, έχει οκτώ camp περίπου. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές χώρες, είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ρουμανία, που γίνεται το Survivor κάθε χώρας. Είναι τεράστια αυτή η περιοχή, οπότε δεν ξέρω άμα είναι εφικτό να οριοθετηθεί.

Το λάθος είναι του καπετάνιου, που έχει βγει τόσο κοντά στην ακτή. Έχει πάει κόστα-κόστα, ίσως γιατί μπορεί να είχε καιρό. Δεν ξέρω τώρα τι γινόταν εκεί πέρα. Και πήγε πολύ κοντά στην παραλία ώστε… και έγινε το ατύχημα. Κανονικά τα σκάφη φεύγουνε πολύ, πολύ μακριά! Δηλαδή, εμείς είμαστε στην παραλία και τους βλέπαμε στον ορίζοντα».

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος κατέληξε: «Είναι τουριστική περιοχή. Δεν νομίζω να έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα. Δηλαδή οι επιχειρηματίες δεν νομίζω να βάζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι με τη θάλασσα. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε εδώ πέρα μάλλον ο συγκεκριμένος ήταν άσχετος, γιατί δεν γίνεται να είσαι τόσο κοντά στην παραλία και να πηγαίνεις με τέτοια ταχύτητα. Αν συγκρίνεις τους Έλληνες καπετάνιους με τους Δομινικανούς είναι η μέρα με τη νύχτα».

