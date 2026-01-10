Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκαν μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή τα όσα είπε ο Πάνος Κατσαρίδης για την Ελίνα Παπίλα στο «Πρωινό», επειδή η δημοσιογράφος ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τόνισε: «Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Πάνος είναι “να έχω δουλειά και του χρόνου”. Αυτό το γλύψιμο στον Λιάγκα και κάθε φορά να τον ανεβάζει. Αν τον παρατηρήσετε όλο αυτό τον χρόνο, αυτό κάνει. Είναι σαν να ανεβάζει το ”εγώ” του Λιάγκα για να έχει δουλειά και του χρόνου. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέω…».

Με τη σειρά της, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε σήμερα στις «επιθέσεις» που κάνει ο Γιώργος Λιάγκας στα podcasts.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Όλη αυτή η επίθεση που γίνεται στα podcasts, ειδικά από τον Γιώργο Λιάγκα… Αν ήσουν η Μαρία Αντωνά, που κάνει το Talk to me, και είναι εκτός τηλεόρασης, πώς θα ένιωθες; Όλη αυτή την ώρα, εγώ σκέφτομαι τη Μαρία Αντωνά! Δηλαδή, λέει αποτυχημένοι, δεν θα στηρίξω κλπ… Κάτσε ρε φίλε! Θα ένιωθα άσχημα αν ήμουν η Μαρία, με αυτή την επίθεση στα podcasts ξαφνικά».

Μέσα στις δηλώσεις της στο «Πρωινό», η Ελίνα Παπίλα ρωτήθηκε και απάντησε ότι θα ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα.

