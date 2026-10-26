Για πρώτη φορά φωτογραφήθηκαν μαζί ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η σύντροφός του, Δανάη Βαρθολομάτου, ποζάροντας στο πλευρό του Γιάννη Βασάλου. Το ζευγάρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρό και άνετο, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ που επιλέγει συνειδητά.

Αφορμή για το στιγμιότυπο στάθηκε η επιτυχία του Γιάννη Βασάλου, ο οποίος ολοκλήρωσε τον πρώτο του αγωνιστικό σταθμό με μια σημαντική διάκριση, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία Master Over 50. Όπως εξήγησε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Instagram, αν και στα παγκόσμια πρωταθλήματα αγωνίζεται στην κατηγορία Over 65, η έλλειψη αθλητών στην Ελλάδα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης κατηγορίας τον ανάγκασε να διαγωνιστεί με νεότερους αθλητές στην Over 50.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιαννης Βασαλος (@giannis_vasalos)

Η ανάρτηση για την πρωτιά και τον επόμενο στόχο

Ο Γιάννης Βασάλος μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο πρώτος αγωνιστικός σταθμός μου ολοκληρώθηκε με επιτυχία!! Η κατάκτηση της πρώτης θέσης είναι γεγονός αγωνιστικα στην κατηγορία Master over 50 διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αθλητές άρα και κατηγορία πού αγωνίζομαι στα παγκόσμια πρωταθλήματα *Over 65 * έτσι λοιπόν έπρεπε να νικήσω και τον χρόνο… Πάμε λοιπόν στον επόμενο στόχο συνεχίζουμε…..».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιαννης Βασαλος (@giannis_vasalos)

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