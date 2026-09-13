Η Δανάη Βαρθολομάτου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί, παρά τα όσα, κατά καιρούς, έχουν γραφτεί για την προσωπική τους ζωή.

Το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, οι δυο τους βγήκαν μαζί και δεν δίστασαν να μοιραστούν ένα στιγμιότυπο από την έξοδό τους στα social media.

Στη φωτογραφία, η Δανάη Βαρθολομάτου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο, σε μια selfie από τη βραδινή τους έξοδο.

Η κοινή τους εμφάνιση δείχνει πως οι δυο τους παραμένουν κοντά και απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μαζί.

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