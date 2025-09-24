Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε ανοιχτά σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube για έναν έντονο καβγά που ξέσπασε το καλοκαίρι με τον καλό του φίλο, Fipster.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε ανοιχτά σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube για έναν έντονο καβγά που ξέσπασε το καλοκαίρι με τον καλό του φίλο, Fipster.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.