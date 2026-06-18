Ο Κωνσταντίνος Βασάλος απάντησε σε προσωπικές ερωτήσεις των διαδικτυακών του φίλων μέσα από νέο βίντεο στο YouTube, μιλώντας ανοιχτά τόσο για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον, όσο και για τη σχέση του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη μετά τον χωρισμό τους.

Ο πρώην παίκτης του Survivor παραδέχτηκε πως επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια κάποια στιγμή, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει η «τέλεια» στιγμή για να γίνει κανείς γονιός.

Αναφερόμενος στον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, εξήγησε πως η απόφαση πάρθηκε σε ήρεμο κλίμα και χωρίς εντάσεις, καθώς και οι δύο είχαν διαφορετικές επιθυμίες για τη ζωή τους εκείνη την περίοδο.

«Την αγαπώ, ήμασταν έξι χρόνια μαζί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν. Εκείνη από εμένα μπορεί να έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως εξακολουθούν να διατηρούν επικοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γνωρίστηκαν στο Survivor το 2017 και η σχέση τους διήρκεσε έξι χρόνια.

Σήμερα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι παντρεμένη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και έχουν αποκτήσει έναν γιο, ενώ ο Κωνσταντίνος Βασάλος βρίσκεται σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος: Τα social media πληρώνουν καλύτερα από την TV