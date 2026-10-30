Τη δική του θέση για τα σχόλια που προκάλεσε η αντίδρασή του σε συζήτηση σχετικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεκαθάρισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου εμφανίστηκε να γελά κατά τη διάρκεια συζήτησης για το τηλεοπτικό μέλλον της πρώην συντρόφου του.

Το περιστατικό σχολιάστηκε & σε άλλες εκπομπές, ενώ η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στα social media τη φράση «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος», προκαλώντας νέα σχόλια.

Η απάντηση του Κωνσταντίνου Βασάλου

Ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του για τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς έχω βγει μπλεγμένος εγώ από όλο αυτό; Ήταν σπόντα; Μια λέξη είπα, ξέρουμε τίποτα; Έπρεπε να βάλω τα κλάματα;».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως το γέλιο του δεν είχε καμία σχέση με την πρώην σύντροφό του, αλλά προέκυψε από άσχετη συζήτηση με τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν επικοινώνησε μαζί της, καθώς δεν είχε πρόθεση να την προσβάλει.

«Δεν έχω κάποιο θέμα μαζί της. Δεν μπορώ να μπω σε ρόλο και να προσέχω και το γέλιο μου και τι θα πω. Δεν έχω καμία πρόθεση ποτέ να προσβάλλω», ξεκαθάρισε, θέλοντας να βάλει τέλος στα σενάρια περί ειρωνικής διάθεσης απέναντί της.

Govastiletto.gr – Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο-απάντηση στο γέλιο του Βασάλου