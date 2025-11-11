Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τους τελευταίους μήνες μετά τον χωρισμό του από την Influencer, Μαρία Παπαγεωργίου βρίσκεται σε νέα σχέση με την Δανάη Βαρθολομάτου.

Να σημειώσουμε πως η Δανάη Βαρθολομάτου είναι personal trainer ενώ ασχολείται και με τον χώρο των media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records. Η νεαρή μελαχρινή αποτελεί το «δεξί χέρι» του δημοφιλή καλλιτέχνη, βρίσκεται στο πλευρό του στις εμφανίσεις και στα live του.

Ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου και η σύντροφός του έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά ο φωτογραφικός μας φακός τους απαθανάτισε στις κερκίδες του ΟΑΚΑ Telekom Center. Οι δυο τους παρακολούθησαν τον αγώνα του Novak Djokovic με τον Ιταλό Alejandro Tabilo.

Το ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και πρόσφατα βρέθηκε στην Ισλανδία με αφορμή τα γενέθλια του Κωνσταντίνου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

