Τα 30 της χρόνια έκλεισε η Δανάη Βαρθολομάτου και γιόρτασε αυτή την ορόσημο ηλικία περιστοιχισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Βασάλου πραγματοποίησε ένα πάρτι γενεθλίων, συγκεντρώνοντας καλούς φίλους και ανθρώπους από το στενό της περιβάλλον. Από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος μάλιστα δημοσίευσε στα social media ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με την εορτάζουσα.

Στη φωτογραφία, η Δανάη Βαρθολομάτου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων της, ενώ ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Πολύ Dirty Thrirty».

Η σχέση της Δανάης Βαρθολομάτου και του Κωνσταντίνου Βασάλου έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις και ταξίδια. Οι δυο τους φαίνεται πως έχουν αρκετά κοινά ενδιαφέροντα, με τη γυμναστική και τα ταξίδια να βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση τους, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να έχει εκφράσει δημόσια την ενόχλησή του για όσα γράφονταν σχετικά με την προσωπική του ζωή.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Βασάλος: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του, Δανάη