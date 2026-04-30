Η κάμερα του «Πρωινού» συνάντησε τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου μίλησε για τη δουλειά του, τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, αλλά και για τη σχέση τηλεόρασης και social media.

Ο youtuber και συνεργάτης της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ρωτήθηκε αρχικά για το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι διαδικτυακές του εκπομπές στην τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα δείτε το YouTube στην τηλεόραση. Όπου υπάρχει δουλειά πάω, τι να κάνω;».

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, πρόσθεσε και για τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου: «Τη Σίσσυ δεν την αφήνω ποτέ. Θα αφήσω τη Σίσσυ; Τι είμαι τρελός;».

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αναφέρθηκε και στο οικονομικό κομμάτι των δύο χώρων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα social media πληρώνουν καλά, τα λεφτά είναι καλύτερα από την τηλεόραση».

Όπως σημείωσε, συνεχίζει να κινείται παράλληλα τόσο στην τηλεόραση, όσο και στο YouTube, όπου δημιουργεί περιεχόμενο με συνταγές και σχολιασμό της επικαιρότητας.

