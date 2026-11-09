Η Δανάη Βαρθολομάτου διασκέδασε σε μαγαζί στο Παγκράτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα και ανέβασε στο Instagram, το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, ένα story με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο, ενώ έπειτα αναδημοσίευσε και φωτογραφία με τον σύντροφό της, με εκείνη να τον φιλά αυτή τη φορά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος επιθυμεί να κρατά όσο μπορεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε στο προφίλ του μια μόνο φωτογραφία της Δανάης Βαρθολομάτου από το πάρτι, με την τούρτα στα χέρια της, πάνω στην οποία έγραψε: «Κάθε μέρα γενέθλια».

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασαν:

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε ευχηθεί δημόσια στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της, αναρτώντας μια ακόμη φωτογραφία της στα stories του, σημειώνοντας: «Πολύ dirty thirty» δίπλα σε ένα emoji φωτιάς και μια κόκκινη καρδιά μετά το όνομά της.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος: Στο πλευρό της Δανάης Βαρθολομάτου για τα 30α γενέθλιά της