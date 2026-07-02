Τις τελευταίες εξελίξεις από τον χώρο της τηλεόρασης σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από τη διαδικτυακή του στήλη στο κανάλι Raw House στο YouTube, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη σχέση του Γιώργου Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά και στο ενδεχόμενο να βρεθούν μαζί τηλεοπτικά.

Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά, μέσω σύνδεσης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή τη συνέντευξη που είχε πραγματοποιήσει με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ.

Παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξέφρασε την άποψή του, υποστηρίζοντας πως θεωρεί δύσκολο να υπάρξει μελλοντική συνεργασία ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη σύντροφό του.

«Ήταν λίγο άβολο για τη Μαρία. Ωραία συνύπαρξη, αλλά πιστεύω δεν θα δουλέψουν ποτέ μαζί. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, ο Λιάγκας δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Μαρία για να μην δέχεται κριτική. Αυτό γνωρίζω. Για να αποφύγει σχόλια όπως ότι πήρε την κοπέλα του επειδή είναι δικός του άνθρωπος ή ότι λειτουργεί το βύσμα στην τηλεόραση, προτιμά να μην το κάνει, παρότι θεωρώ ότι θα το ήθελε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ πλέον πραγματοποιούν μαζί δημόσιες εμφανίσεις χωρίς να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.

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