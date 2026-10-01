Μια συζήτηση για τις σχέσεις που μπορούν να διατηρήσουν δύο άνθρωποι μετά τον χωρισμό τους έγινε αφορμή για μια χιουμοριστική ατάκα από τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Το θέμα συζητήθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή όσα είχε αναφέρει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τον πρώτο έρωτα και τους δεσμούς που μπορεί να παραμένουν ζωντανοί, ακόμη και μετά το τέλος μιας σχέσης.

Η συζήτηση πέρασε και στα προσωπικά των συντελεστών της εκπομπής, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αναφέρει πως διατηρεί καλή σχέση με πρώην σύντροφό της, αν και η επικοινωνία τους δεν είναι ιδιαίτερα συχνή.

Όταν ήρθε η σειρά του Κωνσταντίνου Βασάλου να τοποθετηθεί, εκείνος προτίμησε να απαντήσει με το χαρακτηριστικό χιούμορ του.

«Εγώ έχω καλή σχέση με τις πρώην μου, αυτές δεν έχουν», είπε, προκαλώντας τα γέλια και τις αντιδράσεις των συνεργατών του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο της δημοσιότητας για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ άλλων, είχε διατηρήσει πολυετή σχέση με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ενώ αργότερα δημοσιεύματα τον είχαν συνδέσει και με τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Δανάη Βαρθολομάτου, με τους δύο να κρατούν χαμηλούς τόνους και να αποφεύγουν τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική τους ζωή.

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