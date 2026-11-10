Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί οι πρώτοι εμπλεκόμενοι στο εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημιά για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να υπολογίζεται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στους πρώτους κατηγορούμενους που περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περιλαμβάνονται δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Ο κύκλος των απολογιών για το σύνολο των 16 συλληφθέντων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.

Στον κατάλογο των κατηγορουμένων εμφανίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλλης. Ωστόσο, στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία δεν διευκρινίζεται η σχέση τους με το φερόμενο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε δεκάδες πρόσωπα ως «αχυρανθρώπους», εμφανίζοντάς τα ως διαχειριστές ή εκπροσώπους επιχειρήσεων με μεγάλα χρέη. Μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονταν άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, άτομα με βαριές ασθένειες, ακόμη και αποβιώσαντες.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν τις εικονικές προσλήψεις και την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών.

Τι είπε η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν

Την έντονη αγωνία της για τον Ερρίκο Πετιλόν μοιράστηκε η αδελφή του στην εκπομπή «Live News» του MEGA, στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται το όνομά του. Η ίδια στάθηκε τόσο στις σοβαρές περιπέτειες υγείας που ξεπέρασε στο παρελθόν το πρώην μοντέλο και παρουσιαστής όσο και στη νέα αυτή περιπέτεια που καλείται τώρα να αντιμετωπίσει.

Όπως ισχυρίστηκε, ο αδελφός της δεν είχε καμία γνώση από επιχειρηματικές ή εταιρικές διαδικασίες, αλλά απλώς εκτελούσε όσα του υποδείκνυαν άλλοι, προκειμένου να εξασφαλίζει ένα μικρό μηνιαίο βοήθημα για να επιβιώσει. Τόνισε, μάλιστα, πως ενώ είχε καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από σκληρές δοκιμασίες, η τροπή αυτή αποτελεί ένα νέο, ισχυρό σοκ για τον ίδιο.

«Μετά από πολύ μεγάλη μάχη που έχει δώσει για την υγεία του, κόντεψε να πεθάνει τρεις φορές. Στάθηκε στα πόδια του, αλλά αυτό δίνει τη χαριστική βολή εν αγνοία του. Ο Ερρίκος δεν είχε ποτέ μπλεχτεί, δεν ξέρει καν τι εστί εταιρία, καταστατικά, ό,τι του λέγανε για 600 ευρώ μισθό για να έχει να φάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην αδελφή του πρώην παρουσιαστή και το γεγονός ότι, όπως ισχυρίστηκε, δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του. Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή, ο Ερρίκος Πετιλόν δεν έχει πλέον στη διάθεσή του το κινητό του τηλέφωνο. «Δυστυχώς δεν έχω μιλήσει μαζί του, του έχουν πάρει το κινητό…», πρόσθεσε.

govastiletto.gr -Ερρίκος Πετιλόν: «Καρφώθηκα με το κεφάλι σε νταλίκα και άνοιξε το κρανίο μου»