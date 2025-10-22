Ο Δημήτρης Κοντολάζος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show», μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη λαμπρή του καριέρα στο τραγούδι.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, ο οποίος αυτόν τον χειμώνα θα εμφανίζεται στα Αστέρια Live στην Πάτρα, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για το τραγούδι και τη σημερινή μουσική.

Παράλληλα ο σπουδαίος τραγουδιστής, ο οποίος μετά τις επιτυχίες «Ένα» και «Πιες», που ξεπέρασαν το καθένα το 1 εκατ. views, αναμένεται το προσεχές διάστημα να επιστρέψει με νέο τραγούδι από τη Sonar Music, αναφέρθηκε στον τρόπο, που προσέχει τη φωνή του.

«Αγαπάω το τραγούδι, έχω ανάγκη να τραγουδάω και το κάνω από παιδί» είπε με νόημα ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο οποίος εν συνεχεία επισήμανε ότι:

«Τραγουδάω περιστασιακά, γιατί μετά από 52 χρόνια κάνω και τις επιλογές μου, πια. Έχω προτάσεις αλλά πάω εκεί που η ψυχή μου θα είναι ανεχτή Έχω πει πολλά όχι και αν τα είχα πει πιο πριν θα ήταν καλύτερα. Ένας μεγάλος είπε: Τα όχι μου με έκαναν”.

Μιλώντας για τη σημερινή μουσική, ο δημοφιλής τραγουδιστής δήλωσε ότι «Είναι δύσκολο να βρεις σήμερα τραγούδια σαν αυτά που κάναμε παλιά. Τότε δεν κυνηγούσαμε το σουξέ αλλά να κάνουμε 12 όμορφα τραγούδια.

Ένας συνάδελφος με ρώτησε πώς αναγνωρίζω τα σουξέ και είπα πως όταν ο συνθέτης μού παίζει το τραγούδι και ακούω στίχο και μελωδία και μου σηκώνεται η τρίχα, κάτι λέει αυτό. Τώρα ψάχνεις να βρεις έναν φρέσκο και αληθινό στίχο.

Είναι δύσκολο για εμάς που έχουμε πει καλά τραγούδια και ας είναι καλά οι συνθέτες που μας εμπιστευτήκαν τεράστιες δημιουργίες. Ένα παράπονο έχω μέσα μου. Δεν μπόρεσα να τραγουδήσω Χρήστο Νικολόπουλο. Του το είπα κάποια στιγμή. Επίσης δεν τραγούδησα Αντώνη Βαρδή και Γιώργο Ζαμπέτα».

«Όλα ξεκινάνε από τις ενορχηστρώσεις που κάνουμε. Πρέπει να ξαναμπούν τα δύο μπουζούκια στους δίσκους και να βάλουν δυο μπουζούκια στο πάλκο. Είναι άλλο το άκουσμα.

Όχι να έχουν έναν μπουζουξή και να τον κρύβουν πίσω. Λένε ‘Πάμε στα μπουζούκια’. Αυτά δεν είναι μπουζούκια, παιδιά. Όλα τα άλλα που κάνουν είναι ok και καλά κάνουν. Αλλά γιατί εξαφάνισαν το μπουζούκι;» υπογράμμισε καταλήγοντας ο Δημήτρης Κοντολάζος.

Πηγή: ANT1