Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κόρα Καρβούνη μίλησε για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Γαλανό και τον πρόσφατο γάμο τους, αποκαλύπτοντας πως η τελετή του 2023 δεν άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή τους.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η σύνδεσή τους υπήρχε από πάντα και πως ο γάμος ήταν περισσότερο μια γιορτή αγάπης, παρά μια ανάγκη επισημοποίησης.

«Είμαστε μαζί δέκα χρόνια και συγκατοικούσαμε εξαρχής. Ήμασταν πάντα πολύ ενωμένοι. Δεν ήταν το δαχτυλίδι ή το σύμφωνο που μας έδεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κόρα Καρβούνη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Η ίδια εξήγησε ότι η απόφαση για το γάμο προέκυψε περισσότερο για να γιορτάσουν τη σχέση τους, καθώς οι οικογένειές τους, τούς το υπενθύμισαν: «Μέσα μας υπάρχει ο δεσμός, δεν έχει να κάνει με τους γάμους και τις τελετές. Είπαμε να το κάνουμε σαν ένα πάρτι που γιορτάζεις τη σχέση που έχεις με έναν άνθρωπο».

Η ηθοποιός μοιράστηκε και τις συναισθηματικές στιγμές της ημέρας: «Είχε κόπο και συναισθηματικό βάρος. Σε βάζει να σκεφτείς πώς πέρασες τη ζωή σου μέχρι τώρα, και πώς ήρθες ως εδώ. Συγκινήθηκα πολύ».

Κλείνοντας, περιέγραψε με αγάπη τον σύζυγό της: «Η δέσμευση είναι μέσα μας. Αισθανόμουν πάντα δεσμευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι απλός, έξυπνος, δοτικός και καλός άνθρωπος. Τον έχω αγαπήσει σε μεγάλο βάθος».

