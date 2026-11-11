Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ήταν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η Κόρα Καρβούνη, παραθέτοντας μια εκτενή αναφορά στην ιδιαίτερη προετοιμασία που χρειάστηκε να κάνει στο παρελθόν για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό θεατρικό ρόλο.

Η δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε επισκεφθεί το Δρομοκαΐτειο, όπου παρέμεινε για δύο ημέρες παρατηρώντας την καθημερινότητα των ασθενών με τη συνδρομή ψυχιάτρου, επιδιώκοντας να προσεγγίσει τον χαρακτήρα της με τη μεγαλύτερη δυνατή αυθεντικότητα.

«Δεν έμεινα. Δεν μπορεί να μείνει κάποιος. Πέρασα δύο ημέρες με έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος μου έφερνε τους ασθενείς να τους παρακολουθήσω και πώς είναι μαζί του και πώς είναι εκτός», ανέφερε αρχικά η Κόρα Καρβούνη.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία. Όλο αυτό το έκανα γιατί έπρεπε να ενσαρκώσω στις “Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας”, όταν πρωτοέγινε αυτή η παράσταση, ένα κορίτσι με νοητική υστέρηση αλλά και ψύχωση. Είναι ένα περίεργο έργο γιατί δε μας καταδεικνύει ακριβώς από τι πάσχει το παιδί και έπρεπε να κάνω αυτή την έρευνα για να μπορέσω να καταλάβω τι θα φέρω στην πρόβα».

Η ηθοποιός περιέγραψε στη συνέχεια πόσο βαθιά την επηρέασε η επαφή της με τους ανθρώπους που συνάντησε, αλλά και τις σκέψεις που έκανε φεύγοντας από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Εκεί κατάλαβα ότι η τρέλα είναι μια πολύ λεπτή ίνα. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή είναι ένα κούνημα από δω εδώ, το να χάσει κανείς το μυαλό του. Και είχα πραγματικά ανατριχιάσει. Δηλαδή όταν έφυγα θυμάμαι, πήρα το λεωφορείο και όποιον κοίταζα έλεγα τώρα αυτός θα μπορούσε να είναι τρελός. Εγώ θα μπορούσα να είμαι τρελή. Οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με μεγάλη λογική. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που, όπως εξήγησε, της είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση.

«Ένα παιδί ας πούμε, που μου μιλούσε στον γιατρό και έλεγε “δε φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου”, μετά μου λέει ο γιατρός “έχει σκοτώσει τους γονείς του”, αλλά αυτός μιλούσε φυσιολογικά. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», περιέγραψε η Κόρα Καρβούνη.

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