Η Κορίνα Σακελλαροπούλου, κόρη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μένιου Σακελλαρόπουλου, κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» που έρχεται στο Mega, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του πατέρα της.

Η νεαρή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη σε γνωστή εφημερίδα και μίλησε για το νέο επαγγελματικό βήμα της, τη σχέση με την οικογένειά της και τα όνειρά της.

Όπως αναφέρει, η υποκριτική ήταν κάτι που την εξέφραζε από πολύ μικρή ηλικία. Αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε για αρκετά χρόνια στην Πάτρα, όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το Θέατρο μέσα από παιδικές παραστάσεις. Η αγάπη της για την τέχνη, την οδήγησε αργότερα να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, πραγματοποιώντας έτσι ένα μεγάλο προσωπικό στόχο.

Αρχικά, η Κορίνα Σακκελαροπούλου ανέφερε: «Αποφοίτησα από την Ανώτερη Δραματική Σχολή Θεατρικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, “Ιάκωβος Καμπανέλλης”. Είναι μια ιστορική σχολή. Σπούδασα Ελληνική Φιλολογία στην Πάτρα, πήρα το πτυχίο μου και επέστρεψα στην Αθήνα όπου ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το θέατρο. Από μικρό παιδί, όταν πήγαινα στο θέατρο ή όταν έβλεπα ταινίες μιούζικαλ, μαγευόμουν από τις ιστορίες που δραματοποιούνται μπροστά μου.

Από μικρή ήθελα να συμμετέχω σε ο,τιδήποτε καλλιτεχνικό. Στο σχολείο ήμουνα σε θεατρικές ομάδες, στην χορωδία και έκανα χώρο πολλά χρόνια. Το δούλευα στο μυαλό μου, ήθελα πρώτα να πάρω το πτυχίο και μετά να αφοσιωθώ εξολοκλήρου στην υποκριτική».

Η Κορίνα Σακκελαροπούλου συμπλήρωσε: «Θέλω να επικεντρωθώ και στην Εκπαίδευση και μετά στη Σχολή μέσω των σεμιναρίων. Περιμένω να ξεκινήσω τα κάστινγκ για κάποια θεατρική παράσταση. Οι γονείς μου ήξεραν ότι είχα μεγάλη επιθυμία να ασχοληθώ με την υποκριτική και στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί. Κάθε γονιός ανησυχεί για το παιδί του, για τις επιλογές του. Επειδή με εμπιστεύονται απόλυτα κι από μικρή ηλικία ήξερα ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε κανένα επάγγελμα, οι γονείς μου μου έλεγαν κάνε αυτό που ονειρεύεσαι, κυνήγησε το και αν εργαστείς σκληρά, θα έχεις κάτι να περιμένεις στη ζωή σου, αυτό κάνω και εγώ».

Όσον αφορά στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η ηθοποιός αποκάλυψε: «Ο πατέρας μου έγραψε αυτό το βιβλίο πριν από μία δεκαετία. Αυτή η όμορφη ιστορία γίνεται σειρά και ήθελα πολύ να συμμετάσχω, είναι μεγάλη μου τιμή. Έκανα κάστινγκ και επιλεκτικά για ένα όμορφο ρόλο. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη. Με πολλή χαρά και ενθουσιασμό ετοίμασα τη βαλίτσα μου… Είχα ζήσει μία βδομάδα με αντιφατικά συναισθήματα: από τη μία ολοκλήρωσα τις θεατρικές σπουδές και υπήρχαν χαρά και συγκίνηση στις τελευταίες παραστάσεις με τους συμφοιτητές μου, και από την άλλη ετοίμαζα τις αποσκευές μου για τα πρώτα μου γυρίσματα σε τηλεοπτική σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

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