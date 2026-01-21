Χαλαρές στιγμές μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις απόλαυσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη, περνώντας χρόνο με τη σύζυγό του, Ντέμη Φιλιππάκου, και τη δίχρονη κόρη τους, Βελένα.

Ο 28χρονος σέντερ του Άρη απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό μας φακό σε βόλτα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης, δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος στο πλευρό της οικογένειάς του.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στη συμπρωτεύουσα, καθώς αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη, μετά τον δανεισμό του από τον Ολυμπιακό στους «κιτρινόμαυρους» έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Λίγο πριν τον συγκεκριμένο αγώνα, ο διεθνής μπασκετμπολίστας μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, εκφράζοντας την επιθυμία του να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. «Ο Άρης είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει νίκες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και η Ντέμη Φιλιππάκου κρατούν χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να προστατεύουν την οικογενειακή τους ζωή. Το περασμένο καλοκαίρι βάφτισαν την κόρη τους σε μια λιτή τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ανάμεσα στους νονούς της μικρής Βελένας βρέθηκε και ο μεγαλύτερος αδελφός του Κώστα, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη σημαντική στιγμή για την οικογένεια.

