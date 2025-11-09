Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Κώστας Αποστολάκης αναφέρθηκε στη συμπλοκή στα Βορίζια, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να «δαιμονοποιούμε» ολόκληρη την Κρήτη για τις βεντέτες.

Ο ηθοποιός τόνισε πως οι εμπλεκόμενοι συχνά δεν σκέφτονται τα παιδιά τους, που είναι τελικά τα θύματα αυτών των αντιπαραθέσεων.

Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο ηθοποιός δήλωσε: «Το χωριό μου είναι κοντά στα Βορίζια. Αυτά τα περιστατικά γίνονται συνέχεια στην Κρήτη. Από μικρός το βλέπω, τα οικόπεδα να είναι εκεί και οι άνθρωποι στον τάφο. Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνει… ένα μέτρο χώμα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα: «Δεν είναι όλοι έτσι. Οι Κρητικοί είναι πολύ φιλόξενοι. Το Κτηματολόγιο εκεί είναι χάλια, αλλά η Κρήτη δεν είναι μόνο αυτό. Ο Σασμός μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο – με τον γάμο».

Με την τοποθέτησή του, ο Κώστας Αποστολάκης υπενθύμισε ότι η Κρήτη έχει πλούσια παράδοση φιλοξενίας και αξιών, που υπερβαίνουν τις απομονωμένες βεντέτες.