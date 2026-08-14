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Ο Κώστας Μπακογιάννης μοιράστηκε μια νέα οικογενειακή φωτογραφία με τους ακολούθους του στο Instagram.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηνών απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, ο Κώστας Μπακογιάννης ανέβασε μια φωτογραφία, στην οποία τον βλέπουμε να παίζει τάβλι μαζί με τον μεγάλο του γιο, τον Παύλο Μπακογιάννη, τον οποίο έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Κάλλια Καμπουρίδου.

«Ο ορισμός της ευτυχίας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Bakoyannis (@kostasbakoyannis)

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