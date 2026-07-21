Κώστας Μπακογιάννης για Αλέξη Σταμάτη: «Σε ευχαριστώ για όλες τις ζωές που μας χάρισες»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών από τη ζωή, έπειτα από μακρά μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας αφήνει πίσω του ένα σημαντικό λογοτεχνικό έργο, αλλά και την οικογένειά του, τη σύζυγό του Εύα Σιμάτου και τον γιο τους, Ερμή.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, κάνοντας λόγο τόσο για τη φιλία τους όσο και για τη συνεργασία που είχαν στις δημοτικές εκλογές.

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Αλέξη Σταμάτη, αλλά και στην πίστη του στη δύναμη του πολιτισμού, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε ένας άνθρωπος ευγενής, γενναιόδωρος και βαθιά ευαίσθητος.

Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε: «“Υπήρξα τόσοι άλλοι”. Ίσως κανένας τίτλος να μην περιγράφει καλύτερα τον ίδιο τον Αλέξη Σταμάτη. Μέσα από τα βιβλία του, έγινε όλοι αυτοί οι “τόσοι άλλοι”. Έζησε τόσες ζωές, φώτισε τόσες διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης ψυχής. Και πίσω από αυτό το σπουδαίο λογοτεχνικό έργο υπήρχε ένας άνθρωπος απλός, ευγενής και γενναιόδωρος. Πίστεψε στην προσπάθεια που κάναμε για την Αθήνα και συμπορευτήκαμε στις δημοτικές εκλογές.

Κρατώ τις συζητήσεις μας, την ευαισθησία του, το χαμόγελό του, την πίστη του ότι ο πολιτισμός μπορεί να κάνει τις πόλεις και τους ανθρώπους καλύτερους. Πάνω απ’ όλα, όμως, κρατώ την πολύτιμη φιλία του. Ο Αλέξης έφυγε, αλλά αφήνει πίσω του κάτι που ελάχιστοι καταφέρνουν: ένα κόσμο από ιστορίες που θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους αναγνώστες τους. Η σκέψη μου είναι δίπλα στους πολυαγαπημένους του Εύα και Ερμή. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Σε ευχαριστώ για όλες τις ζωές που μας χάρισες μέσα από τις σελίδες σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Bakoyannis (@kostasbakoyannis)

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Στη διάρκεια της πορείας του εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε επίσης με την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

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