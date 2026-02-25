Η συνεργασία του Κώστα Δόξα με το λαμπερό σόου του Νίκου Κοκλώνη, J2US πλέον αποτελεί παρελθόν, αφού το Open εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι ο τραγουδιστής δεν θα συνεχίσει στο σόου.

Η παραγωγή αποφάσισε τη λήξη της συνεργασίας τους, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Open

«Το Open ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «Just The 2 Of Us» δεν θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

govastiletto.gr – Κώστας Δόξας: Νέος έρωτας μετά το επεισοδιακό διαζύγιο – Ποια γυναίκα του έκλεψε την καρδιά