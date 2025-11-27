Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, η Βάλια Κωστοπούλου παρακολούθησε τα παιδιά της να παίρνουν το Πτυχίο τους, σημειώνοντας μια σημαντική στιγμή για την οικογένειά τους.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα, η πρώην σύζυγος του αείμνηστου Κώστα Ευριπιώτη μίλησε για την πρόοδο των γιων της, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός παραμένει παρών σαν φωτεινό αστέρι στη ζωή τους.

«Η καρδιά μου πλημμυρίζει περηφάνια για όσα κατάφεραν, ειδικά με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως οικογένεια. Είναι μοναδική στιγμή για κάθε γονιό να βλέπει τα παιδιά του να φτάνουν σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η Βάλια Κωστοπούλου.

Παράλληλα τόνισε: «Πέρα από την ακαδημαϊκή επιτυχία, χαίρομαι που είναι δύο καταπληκτικά παιδιά με χαρακτήρα και αξίες, όπως και ο πατέρας τους. Κάποιο αστέρι σίγουρα θα λάμπει πιο φωτεινά – είναι ο μπαμπάς τους που μας κοιτάζει με περηφάνια από εκεί ψηλά».

Η Βάλια Κωστοπούλου δεν παρέλειψε να σημειώσει πόσο ζωντανή παραμένει η μνήμη του Κώστα Ευριπιώτη στη ζωή τους: «Αν και έχουν περάσει επτά χρόνια από την απώλειά του, νιώθουμε την παρουσία του καθημερινά. Κάθε κουβέντα μας, κάθε στιγμή μας, τον περιλαμβάνει με έναν τρόπο μέσα μας».

Ο Κώστας Ευριπιώτης, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης», έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 56 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η καριέρα του περιλάμβανε σημαντικές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές παραγωγές και θεατρικά έργα, όπως τα «Λιονταράκια του κυρ Ηλία», «Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και «Οι επικίνδυνοι».

