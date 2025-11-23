Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Κώστας Φαλελάκης μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τον θάνατο του συντρόφου του για 25 χρόνια, Μηνά Χατζησάββα.

Στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μετά τον θάνατο του Μηνά υπήρχε θέμα βιοπορισμού και δέχονταν οποιαδήποτε δουλειά στο θέατρο, χωρίς τη δυνατότητα να την επιλέξει: «Μετά το θάνατο του Μηνά, υπήρχε βιοποριστικό θέμα και έκανα στο θέατρο ό,τι δουλειά ερχόταν. Είχα απέραντη ηθική βοήθεια από το περιβάλλον, αλλά όχι οικονομική, μόνο το μεροκάματό μου».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης την οικονομική επιβάρυνση που αντιμετώπισε για να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του σπιτιού που είχε αποκτήσει μαζί με τον Μηνά: «Έπρεπε να πληρώσω 30.000 ευρώ φόρο για το σπίτι που κληρονόμησα από τον Μηνά. Δεν φοβήθηκα μη το χάσω, θα έκανα τα αδύνατα δυνατά για να μη χάσω το σπίτι που πήραμε μαζί».

Ο Κώστας Φαλελάκης στάθηκε επίσης στην αδικία που υπήρχε τότε λόγω της έλλειψης νομικής αναγνώρισης της σχέσης τους: «Αν ως ομοφυλόφιλος δεν έχεις σύμφωνο συμβίωσης ή γάμο, κάποιος μπορεί να σε χλευάσει. Δεν μπορούσα να παραλάβω τη σορό του Μηνά. Αν συνέβαινε τώρα, θα μπορούσα να το κάνω».

