Σε αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή και τις συνήθειες της Άννας Βίσση προχώρησε ο Κώστας Φραγκολιάς μέσα από την εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (23/10). Αφορμή στάθηκε η πρώτη ανάρτηση της τραγουδίστριας στα social media μετά τη δημοσιότητα που πήρε η δικαστική διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα. Σχολιάζοντας τις παντόφλες που φορούσε η καλλιτέχνιδα στο Instagram story της, οι οποίες φάνηκαν μεγάλες στους συντελεστές, ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε πως η ίδια φοράει 37 νούμερο παπούτσι.

Η αναφορά αυτή άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση, με τον ίδιο να αποδεικνύει πως θυμάται ακόμα λεπτομέρειες —από την κολόνια της μέχρι την πρώτη της κίνηση όταν ξυπνάει— παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από την περίοδο που ήταν ζευγάρι.

Ειδικότερα, μίλησε στους συνεργάτες του για το αγαπημένο άρωμα της τραγουδίστριας, το Narciso Rodriguez, την πρωινή της συνήθεια να πίνει καφέ, αλλά και το γεγονός ότι έχει ελαφρύ ύπνο. «Όλα τα θυμάμαι» δήλωσε ο ίδιος.

Απαντώντας στα σχόλια των συνεργατών του για την ικανότητά του να συγκρατεί προσωπικές πληροφορίες από τις σχέσεις του, ο Κώστας Φραγκολιάς είπε: «Έτσι είμαι με όλες μου τις συντρόφους». Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμιτσιλή ήταν άμεση, καθώς εξέφρασε την έκπληξή της για όσα άκουσε, λέγοντας: «Δεν σου το είχα να θυμάσαι τέτοιες λεπτομέρειες».

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