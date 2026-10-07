Στον αέρα του «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης (7/10) σχολίασε ο Κώστας Φραγκολιάς τη δημόσια διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Με αφορμή την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, ο ίδιος τοποθετήθηκε για την τροπή που πήρε η κατάσταση, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για τη δημόσια έκταση του θέματος, καθώς διατηρεί προσωπική σχέση και με τις δύο πλευρές.

«Mου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι δύο άνθρωποι που γενικά τα εν οίκω μη εν δήμω και, να πω την αλήθεια, είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους έχω ζήσει, με έχουν βάλει σπίτι τους και μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.

govastiletto.gr -«Δεν τα βρίσκουν ούτε στα λεφτά»: Χασαπόπουλος και Βούλγαρη σχολιάζουν το παρασκήνιο της κόντρας Βίσση – Καρβέλα