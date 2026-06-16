Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε ο Κώστας Φραγκολιάς, μιλώντας τόσο για την προσωπική του ζωή, όσο και για το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό «προξενιό» με τη Μαίρη Βυτινάρος.

Το μοντέλο και ηθοποιός, λίγο πριν την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, εμφανίστηκε ευδιάθετος και έκανε τον απολογισμό της χρονιάς στο πλευρό της ομάδας του «Happy Day».

«Είμαστε στο τέλος μιας θετικής σεζόν για εμάς. Είμαι φουλ ερωτευμένος με την πάρτη μου. Περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα», δήλωσε με χιούμορ.

Αναφερόμενος στη Μαίρη Βυτινάρος και στο τηλεοπτικό προξενιό που είχε επιχειρήσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της εκπομπής, ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε πως υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς όμως να έχει συνέχεια.

«Δεν πέτυχε… Υπήρξαν μηνύματα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε. Καταλαβαίνεις από τα μηνύματα αν κάτι προχωράει ή όχι. Ήμασταν κουλ και θέλαμε να δούμε τι κοινά έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι προσωπικές του απαιτήσεις έχουν αλλάξει με τα χρόνια, παραδεχόμενος ότι έχει πλέον κάποιες ιδιαιτερότητες στις σχέσεις.

«Εγώ έχω και μικρά κολλήματα. Δεν θα έκανα κάτι με μία γυναίκα που μένει πολύ μακριά από εμένα μέσα στην Αττική. Δεν μπορώ! Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε», είπε χαμογελώντας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Φραγκολιάς χώρισε πριν από περίπου δύο χρόνια από τη Δώρα Πατσιώτη, έπειτα από μια σχέση οκτώ ετών. Έκτοτε έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, χωρίς να κρύβει πάντως ότι παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα.

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