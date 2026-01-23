Ο Κώστας Φραγκολιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με ειλικρίνεια για τη δουλειά του και την προσωπική του ζωή.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι θα συνεχίσει στο «Happy Day» για τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας πως το περιβάλλον της εκπομπής τον εκφράζει και του αρέσει να είναι καλά προετοιμασμένος κάθε μέρα.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι η οικονομική πλευρά παίζει ρόλο, λέγοντας με χιούμορ ότι του αρέσει να παίρνει τα περισσότερα λεφτά.

Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον ρόλο του, τόνισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του παραδοσιακό παρουσιαστή όπως η Κατερίνα Καινούργιου ή η Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνουν εκείνες», είπε, εξηγώντας ότι προτιμά τη θέση που έχει τώρα και τη συνεργασία με τους ανθρώπους της εκπομπής.

Αναφέρθηκε επίσης, στη φιλική σχέση με τον συνεργάτη του Δημήτρη, λέγοντας ότι έχουν τσακωθεί πολλές φορές, αλλά παραμένουν πολύ κοντά.

Σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή, ο Κώστας Φραγκολιάς δεν έκρυψε την επιθυμία του να γίνει πατέρας. «Μακάρι να νιώσω αυτή την ευλογία κάποια στιγμή», δήλωσε, εκφράζοντας το όνειρό του για οικογένεια. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έχει εμμονές και ότι δεν ασχολείται με όσους προσπαθούν να προκαλέσουν αντιπαράθεση γύρω από πρόσωπα και καταστάσεις.

Govastiletto.gr – Κώστας Φραγκολιάς: Όλη η αλήθεια για την κοινή φωτογραφία του με την πρώην σύντροφό του, Δώρα Πατσιώτη